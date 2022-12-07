ua ru
Ср, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский провел очередное заседание Ставки: о чем говорили

Новина українською →
Среда 07 декабря 2022 15:21
Зеленский провел очередное заседание Ставки: о чем говорили Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого были обсуждены вопросы ситуации на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений сил обороны вооружением и боеприпасами", - пишет пресс-служба.

В ходе заседания были рассмотрены шаги по уменьшению боевых возможностей врага, а также заслушана информация о ходе восстановления энергетической системы Украины.

Напомним, РБК-Украина раскрывало подробности последнего заседания Ставки, в ходе которого были рассмотрены вопросы возобновления энергообъектов, а также мер по обеспечению духовной независимости нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Владимир Зеленский
NEWS
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
DAILY
Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины