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Зеленский провел встречу с премьером Грузии: о чем говорили

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Воскресенье 22 августа 2021 20:45
Зеленский провел встречу с премьером Грузии: о чем говорили Фото: премьер Грузии ИРаклий Гарибашвили и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Стороны заверили в поддержке территориальной целостности стран и отстаивании своего суверенитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский также оценил мощную поддержку со стороны Грузии в Крымской платформе и поблагодарил Гарибашвили за участие в инаугурационном саммите.

Кроме того, собеседники отметили высокую динамику украинского-грузинского диалога по углублению стратегического партнерства между двумя странами и договорились провести первое заседание Стратегического совета высокого уровня.

Отдельное внимание Зеленский и Гарибашвили уделили вопросам безопасности ситуации и отметили важность усиления сотрудничества в противодействии вызовам в сфере безопасности в Черноморском регионе.

Также стороны обсудили углубление взаимодействия в рамках формата "Ассоциированного трио" в контексте реализации евроатлантических стремлений Украины и Грузии.

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