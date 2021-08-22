Зеленский провел встречу с премьером Грузии: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Стороны заверили в поддержке территориальной целостности стран и отстаивании своего суверенитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

Зеленский также оценил мощную поддержку со стороны Грузии в Крымской платформе и поблагодарил Гарибашвили за участие в инаугурационном саммите.

Кроме того, собеседники отметили высокую динамику украинского-грузинского диалога по углублению стратегического партнерства между двумя странами и договорились провести первое заседание Стратегического совета высокого уровня.

Отдельное внимание Зеленский и Гарибашвили уделили вопросам безопасности ситуации и отметили важность усиления сотрудничества в противодействии вызовам в сфере безопасности в Черноморском регионе.

Также стороны обсудили углубление взаимодействия в рамках формата "Ассоциированного трио" в контексте реализации евроатлантических стремлений Украины и Грузии.