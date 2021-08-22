Зеленський провів зустріч з прем'єром Грузії: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі. Сторони запевнили в підтримці територіальної цілісності країн і відстоюванні свого суверенітету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.
Зеленський також оцінив потужну підтримку з боку Грузії в Кримській платформі і подякував Гарібашвілі за участь в інавгураційному саміті.
Крім того, співрозмовники відзначили високу динаміку українсько-грузинського діалогу щодо поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами і домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня.
Окрему увагу Зеленський і Гарібашвілі приділили питанням безпеки ситуації і відзначили важливість посилення співпраці у протидії викликам у сфері безпеки в Чорноморському регіоні.
Також сторони обговорили поглиблення взаємодії в рамках формату "асоційованого тріо" в контексті реалізації євроатлантичних прагнень України та Грузії.