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Зеленський провів зустріч з прем'єром Грузії: про що говорили

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Неділя 22 серпня 2021 20:45
Зеленський провів зустріч з прем'єром Грузії: про що говорили Фото: прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі і президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі. Сторони запевнили в підтримці територіальної цілісності країн і відстоюванні свого суверенітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Зеленський також оцінив потужну підтримку з боку Грузії в Кримській платформі і подякував Гарібашвілі за участь в інавгураційному саміті.

Крім того, співрозмовники відзначили високу динаміку українсько-грузинського діалогу щодо поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами і домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня.

Окрему увагу Зеленський і Гарібашвілі приділили питанням безпеки ситуації і відзначили важливість посилення співпраці у протидії викликам у сфері безпеки в Чорноморському регіоні.

Також сторони обговорили поглиблення взаємодії в рамках формату "асоційованого тріо" в контексті реалізації євроатлантичних прагнень України та Грузії.

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