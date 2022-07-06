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Зеленский провел встречу с премьер-министром Ирландии

Фото: Михол Мартин и Владимир Зеленский (скрин видео)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Михол Мартин провели личную встречу в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

"Поздравляю в Украине премьер-министра Ирландии Михола Мартина! Спасибо, что в это определяющее для нашего государства время Ирландия - рядом", - подчеркнул глава государства.

Стоит отметить, что это первый в истории двусторонних отношений визит ирландского премьера в Украину.

Ранее мы сообщали, что глава правительства Ирландии прибыл в Украину с официальным визитом.

Михол Мартин посетил Бородянку, Бучу и Ирпень в Киевской области, которые были разрушены российскими оккупантами.

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Владимир ЗеленскийИрландияПремьер-министр