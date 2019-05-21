Зеленский назвал причину роспуска Рады

Президент Владимир Зеленский провел встречу с лидерами фракций и заявил, что главным аргументом для роспуска Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Кроме этого, на встрече поднимали вопрос освобождения украинцев из российского плена. Владимир Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды Порошенка по этому вопросу.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции ", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский и лидеры фракций договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля 2019. На встрече присутствовали лидеры фракций "Народный фронт", "Самопомич", "Батькивщина", "Оппозиционный блок", "Блок Петра Порошенко", заместители председателя ВР Ирина Геращенко, Оксана Сыроид и председатель ВР Андрей Парубий.

Перед началом встречи Зеленский приветствовал лидеров фракций и задал вопрос Олегу Ляшко об его отношении к проведению досрочных выборов. Олег Ляшко ответил, что хорошо относится к ним.

Напомним, Зеленский во время инаугурации заявил о роспуске Рады. Секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая сообщала, что суд не сможет остановить досрочные выборы в Раду.

Отметим, за три дня до вступления в должность нового главы государства в парламенте объявили об отсутствии коалиции. "Народный фронт" - вторая по численности фракция, заявила о выходе из коалиции, после чего спикер Андрей Парубий призвал нардепов начать консультации о формировании нового большинства.