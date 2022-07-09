Зеленский провел встречу с главой Сената Франции

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Сената Франции Жераром Ларше во время его визита в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
"Благодарен за поддержку Францией украинского суверенитета и территориальной целостности, а также за важную помощь нашей армии и людям в это сложное время", - подчеркнул президент по итогам встречи.
Также он отметил, что Украина ценит поддержку и внимание со стороны верхней палаты парламента Франции.
Стоит заметить, что в переговорах также участвовали и другие представители французского Сената, которые сегодня прибыли в Киев.
Напомним, ранее стало известно, что глава Сената Франции Жерар Ларше прибыл в Киев с официальным визитом. Он выступил в Верховной раде.
В своей речи он заявил, что Украина заслуживает членства в ЕС, а Франция поможет на пути от кандидатства к окончательному вступлению.
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