Зеленський провів зустріч з главою Сенату Франції

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції Жераром Ларше під час його візиту до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Telegram.
"Вдячний за підтримку Францією українського суверенітету і територіальної цілісності, а також за важливу допомогу нашій армії і людям в цей складний час", - підкреслив президент за підсумками зустрічі.
Також він зазначив, що Україна цінує підтримку і увагу з боку верхньої палати парламенту Франції.
Варто зауважити, що в переговорах також брали участь і інші представники французького Сенату, які сьогодні прибули до Києва.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава Сенату Франції Жерар Ларше прибув до Києва з офіційним візитом. Він виступив у Верховній Раді.
У своїй промові він заявив, що Україна заслуговує членства в ЄС, а Франція допоможе на шляху від кандидатства до остаточного вступу.
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