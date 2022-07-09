RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський провів зустріч з главою Сенату Франції

Фото: президент України Володимир Зеленський та голова Сенату Франції Жерар Ларше (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції Жераром Ларше під час його візиту до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Telegram.

"Вдячний за підтримку Францією українського суверенітету і територіальної цілісності, а також за важливу допомогу нашій армії і людям в цей складний час", - підкреслив президент за підсумками зустрічі.

Також він зазначив, що Україна цінує підтримку і увагу з боку верхньої палати парламенту Франції.

Варто зауважити, що в переговорах також брали участь і інші представники французького Сенату, які сьогодні прибули до Києва.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава Сенату Франції Жерар Ларше прибув до Києва з офіційним візитом. Він виступив у Верховній Раді.

У своїй промові він заявив, що Україна заслуговує членства в ЄС, а Франція допоможе на шляху від кандидатства до остаточного вступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийФранціяУкраїна