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Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским

Фото: Папа Римский Франциск (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском. Это третий звонок с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

"Провел разговор с понтификом. Проинформировал об агрессии, которую РФ совершает против Украины, о страшных преступлениях России. Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор совершает в Украине", - отметил Зеленский.

Отметим, в марте украинский президент в телефонном разговоре пригласил Папу Римского посетить страну.

Напомним, в июле Франциск в очередной раз заявил о желании посетить Украину, чтобы положить конец войне.

А в августе сообщалось, что он уже обсуждал поездку в Киев с украинским послом в Ватикане.

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Владимир ЗеленскийПапа римский