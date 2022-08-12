RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським

Фото: Папа Римський Франциск (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. Це третій дзвінок з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.

"Провів розмову з понтифіком. Поінформував про агресію, яку РФ вчиняє проти України, про страшні злочини Росії. Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які повинні доносити до світу правду про жахи, які агресор здійснює в Україні", - зазначив Зеленський.

Зазначимо, у березні український президент у телефонній розмові запросив Папу Римського відвідати країну.

Нагадаємо, в липні Франциск в черговий раз заявив про бажання відвідати Україну, щоб покласти край війні.

А в серпні повідомлялося, що він вже обговорював поїздку до Києва з українським послом у Ватикані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийПапа римський