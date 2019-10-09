Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Сегодня, 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Германии Андрея Мельника в Twitter.

Он отметил, что это уже пятый телефонный разговор между Зеленским и Меркель.

"Только что состоялся уже пятый по счету телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров - наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины!" - отметил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дата нового обмена пленными между Украиной и Россией станет известна после саммита в нормандском формате.

Кроме того, 3 октября Владимир Зеленский заявил, что на встрече в нормандском формате вместе с лидерами Франции, Германии и Российской Федерации обсудят пути прекращения войны на Донбассе.