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Зеленский провел в США переговоры с генсеком ООН и главой Генассамблеи

Автор: Анна Полисученко

Президент Украины Владимир Зеленский провел в США переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и главой Генассамблеи Абдуллой Шахидом. Обе встречи состоялись в штаб-квартире ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Во время бесед с Гутеррешем и Шахидом Зеленский поднял вопрос поддержки Крымской платформы со стороны ООН - самой влиятельной международной организации.

"Крымская платформа основана на резолюциях ООН и международном праве. На саммите Крымской платформы были представлены НАТО и ЕС, а представителя ООН не было", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

В разговоре с Гутеррешем президент, кроме политических, поднял также "прагматичные" вопросы. ООН является одним из крупнейших потребителей товаров и услуг в мире, сказал Никифоров. Ежегодно организация закупает товаров на 20 млрд долларов, в том числе в Украине - на 200 млн. Но, по его словам, имеется большой потенциал для расширения такого сотрудничества. В частности, Украина готова предложить транспортные услуги, участие в программах ООН по поставкам продовольствия, кроме того, в Украине развита IT-сфера.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский пригласит ООН принять участие в Крымской платформе.

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Владимир ЗеленскийООНСоединенные Штаты Америки