Зеленський провів у США переговори з генсеком ООН і главою Генасамблеї

Президент України Володимир Зеленський провів у США переговори з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем і главою Генасамблеї Абдуллою Шахідом. Обидві зустрічі відбулися в штаб-квартирі ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

Під час бесід з Гутеррешем і Шахідом Зеленський підняв питання підтримки Кримської платформи з боку ООН - найвпливовішої міжнародної організації.

"Кримська платформа заснована на резолюціях ООН і міжнародному праві. На саміті Кримської платформи були представлені НАТО і ЄС, а представника ООН не було", - повідомив журналістам прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров.

У розмові з Гутеррешем президент, крім політичних, підняв також "прагматичні" питання. ООН є одним з найбільших споживачів товарів і послуг у світі, сказав Нікіфоров. Щорічно організація закуповує товарів на 20 млрд доларів, у тому числі в Україні - на 200 млн.але, за його словами, є великий потенціал для розширення такої співпраці. Зокрема, Україна готова запропонувати транспортні послуги, участь у програмах ООН з постачання продовольства, крім того, в Україні розвинена IT-сфера.