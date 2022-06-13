Зеленский провел совместный разговор с президентами Польши и Словакии

Рвкетні обстрелы украинской территории не прекращаются. Самая сложная ситуация сейчас на востоке Украины.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в совместном разговоре с президентом Польши Анджем Дудой и президентом Словакии Зузаной Чапутовой, сообщает РБК-Украина.
Зеленский подчеркнул, что Польша и Словакия с первых дней войны помогают украинской армии и украинцам, которые были вынуждены уехать за границу.
"Спасибо Анджею Дуде и Зузане Чапутовой за эту важную поддержку и мощное адвокатирование в странах-членах ЕС евроинтеграционного движения Украины", - сказал глава украинского государства.
Напомним, Зеленский подчеркнул, что Украине срочно нужно тяжелое оружие. Из-за ее отсутствия война в Украине затягивается.
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