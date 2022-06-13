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Зеленський провів спільну розмову з президентами Польщі та Словаччини

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Рвкетні обстріли української території не припиняються. Найскладніша ситуація зараз на сході України.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у спільній розмові з президентом Польщі Анджєм Дудою та президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, повідомляє РБК-Україна.

Зеленський наголосив, що Польща і Словаччина з перших днів війни допомагають українській армії та українцям, які були змушені поїхати за кордон.

"Дякую Анджею Дуді та Зузані Чапутовій за цю важливу підтримку й потужне адвокатування в країнах-членах ЄС євроінтеграційного руху України", - сказав глава української держави.

Нагадаємо, Зеленський наголосив, що Україні терміново потрібна важка зброя. Через її відсутність війна в Україні затягується.

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Володимир Зеленський