Зеленський провів спільну розмову з президентами Польщі та Словаччини

Рвкетні обстріли української території не припиняються. Найскладніша ситуація зараз на сході України.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у спільній розмові з президентом Польщі Анджєм Дудою та президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, повідомляє РБК-Україна .

Зеленський наголосив, що Польща і Словаччина з перших днів війни допомагають українській армії та українцям, які були змушені поїхати за кордон.

"Дякую Анджею Дуді та Зузані Чапутовій за цю важливу підтримку й потужне адвокатування в країнах-членах ЄС євроінтеграційного руху України", - сказав глава української держави.