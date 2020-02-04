Зеленский провел совещание с представителями Кабмина и фракции "Слуга народа"

В Офисе президента состоялось совещание главы государства Владимира Зеленского с представителями Кабмина и фракции "Слуга народа". Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, зарплаты министров будут ограничены. Они будут привязанные к средней зарплате по стране. Так зарплаты составят 3-5 средних зарплат по стране.

"Каждый министр отчитался о проделанной работе. Президент заявил о невыполненных заданиях и задачах, которые необходимо реализовать. По премиям "Нафтогаза" обратились к Наблюдательному совету", - говорит Гончарук.

Кроме того, на совещании с президентом обсудили реорганизацию Министерства молодежи и спорта Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Обсудили реорганизацию угольной отрасли, введение электронной акцизной марки на спирт", - сообщает источник.

Напомним, чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен. По предварительной информации, чиновник Секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 миллиона гривен. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыве судебных исков к подрядчику.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский назначил еще одного члена Высшего совета правосудия. Новым членом Высшего совета правосудия стала Татьяна Розваляева. Соответствующий указ был обнародован во вторник, 4 февраля.