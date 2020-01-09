Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы в Иране

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

На совещании сообщили, что рассматривается несколько версий авиакатастрофы

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Об этом собщает пресс-служба Офиса президента.

На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы.

Сообщается, что украинская группа из 45 специалистов уже сейчас работает над расследованием причин трагедии в Иране.

"Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Сейчас уже собран материал у родственников 9 из 11 жертв трагедии. Материал двух других будет собран в ближайшее время, когда решатся логистические вопросы", - говорится в сообщении.

Также Зеленский проводит консультации с международными партнерами. 9 января президент Украины провел телефонные разговоры с премьер-министрами Великобритании и Швеции, президентами Ирана и Афганистана. Также запланировано общение по телефону с премьер-министром Канады и высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и безопасности.

Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании.

Напомним, 9 января самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран для изучения обстоятельств авиакатастрофы МАУ. Эксперты будут изучать причины авиакатастрофы.