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Зеленський провів нараду оперативного штабу з питань авіакатастрофи МАУ

Новини » Політика     09.01.2020 - 19:29
Зеленський провів нараду оперативного штабу з питань авіакатастрофи МАУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

На нараді повідомили, що розглядається кілька версій авіакатастрофи

Президент України Володимир Зеленський провів нараду оперативного штабу з питань катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані. Про це собщает прес-служба Офісу президента.

На нараді оперативного штабу було відзначено, що розслідування перебуває на дуже ранньому етапі, щоб озвучувати конкретні деталі. Розглядається кілька версій причин авіакатастрофи.

Повідомляється, що український гурт з 45 фахівців вже зараз працює над розслідуванням причин трагедії в Ірані.

"Відбувається огляд деталей літака, також проводиться збір ДНК родичів загиблих з метою ідентифікації тіл і їх подальшої репатріації. Зараз вже зібрано матеріал у родичів 9 з 11 жертв трагедії. Матеріал двох інших буде зібраний найближчим часом, коли вирішаться логістичні питання", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський проводить консультації з міжнародними партнерами. 9 січня президент України провів телефонні розмови з прем'єр-міністрами Великобританії і Швеції, президентами Ірану та Афганістану. Також заплановано спілкування по телефону з прем'єр-міністром Канади і високим представником Європейського союзу у закордонних справах і безпеки.

Глава держави підкреслив, що Україна зацікавлена ​​в прозорому і об'єктивному розслідуванні.

Нагадаємо, 9 січня літак з українськими експертами прибув до Тегерана для вивчення обставин авіакатастрофи МАУ. Експерти вивчатимуть причини авіакатастрофи.

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