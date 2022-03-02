Зеленский провел совещание с мэрами городов и главами военных администраций: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта провел селекторное совещание с мэрами городов, главами областных государственных администраций (ОГА) и военных администраций. Обсуждалась ситуация в стране и подготовка населенных пунктов к обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

В ходе совещания обсуждалась текущая ситуация в Украине, подготовка городов к обороне, возведение укреплений и контрольно-пропускных пунктов (КПП), обеспечение техникой и оружием и ряд других вопросов. Особое внимание было уделено комплектованию Сил территориальной обороны и их координации с местными властями и правоохранителями.

Главу государства также проинформировали о количестве жертв среди гражданского населения, ущербе, причиненном инфраструктуре, государственному и частному имуществу. На совещании были определены наиболее проблемные регионы, обсуждались поставки лекарств, продовольствия и организация "зеленых коридоров" в местах, где это нужно.

По итогам совещания Зеленский дал соответствующие распоряжения. Также главе государства выдвинули предложение о кадровых решениях.