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Зеленський провів нараду з мерами міст і главами військових адміністрацій: що обговорили

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Київ, Середа 02 березня 2022 22:22
Зеленський провів нараду з мерами міст і главами військових адміністрацій: що обговорили Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський 2 березня провів селекторну нараду з мерами міст, головами обласних державних адміністрацій (ОДА) та військових адміністрацій. Обговорювалася ситуація в країні і підготовка населених пунктів до оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

В ході наради обговорювалася поточна ситуація в Україні, підготовка міст до оборони, зведення укріплень і контрольно-пропускних пунктів (КПП), забезпечення технікою і зброєю і ряд інших питань. Особливу увагу було приділено комплектуванню Сил територіальної оборони та їх координації з місцевою владою та правоохоронцями.

Главу держави також поінформували про кількість жертв серед цивільного населення, збитки, завдані інфраструктурі, державному та приватному майну. На нараді були визначені найбільш проблемні регіони, обговорювалися постачання ліків, продовольства і організація "зелених коридорів" в місцях, де це потрібно.

За підсумками наради Зеленський дав відповідні розпорядження. Також главі держави висунули пропозицію про кадрові рішення.

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