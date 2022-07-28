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Зеленський провів сьогодні засідання ставки: що розглянули

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Київ, Четвер 28 липня 2022 23:26
Зеленський провів сьогодні засідання ставки: що розглянули Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів засідання ставки верховного головнокомандувача, в ході якого розглядалися чотири питання.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, повідомляє РБК-Україна.

"З того, що можна сказати публічно, проаналізували стан забезпечення в цей час озброєнням наших захисників, поставки допомоги від партнерів і в цілому стан виконання плану оборони України, який ввели в дію 24 лютого", - підкреслив президент України.

Що таке ставка верховного Головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данилов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

Раніше в Міноборони Канади заявили, що у Росії, ймовірно, більше немає військових сил і засобів для реалізації своїх амбіцій в Україні.

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