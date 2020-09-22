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Зеленский провел разговор с президентом Азербайджана: призывал инвестировать в Украину

Киев, Вторник 22 сентября 2020 19:26
Зеленский провел разговор с президентом Азербайджана: призывал инвестировать в Украину
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава государства призвал инвестировать в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, президенты обсудили ход выполнения ряда инфраструктурных и инвестиционных проектов в Украине, в которых участвует крупный бизнес и инвесторы из Азербайджана.

"Приятно, что азербайджанские партнеры активно участвуют в реализации важных проектов у нас. Яркий пример - капитальный ремонт 38 километров трассы М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи. Мы также движемся к завершению строительства сервисного хаба на КПВВ "Чонгар", - сказал Зеленский.

Он также пригласил азербайджанские компании к участию в большой приватизации, предложил активизировать двустороннее сотрудничество в рамках проектов с государственным предприятием "Антонов".

Среди прочего, Алиев заявил о поддержке со стороны Азербайджана суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что власти страны относятся к Украине как к близкому стратегическому партнеру.

Напомним, в ноябре российская компания МТС подписала соглашение с азербайджанской Bakcell о продаже телекоммуникационного бизнеса в Украине.

Также РБК-Украина писало, что Алиев заявил о концентрации Вооруженных сил Армении около линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Он считает это подготовкой к войне со стороны Армении.

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