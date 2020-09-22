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Зеленський провів розмову з президентом Азербайджану: закликав інвестувати в Україну

Київ, Вівторок 22 вересня 2020 19:26
Зеленський провів розмову з президентом Азербайджану: закликав інвестувати в Україну
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Глава держави закликав інвестувати в Україну.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, президенти обговорили хід виконання низки інфраструктурних і інвестиційних проектів в Україні, в яких бере участь великий бізнес та інвестори з Азербайджану.

"Приємно, що азербайджанські партнери беруть активну участь у реалізації важливих проектів у нас. Яскравий приклад - капітальний ремонт 38 кілометрів траси М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі. Ми також рухаємося до завершення будівництва сервісного хаба на КПВВ "Чонгар", - сказав Зеленський.

Він також запросив азербайджанські компанії до участі у великій приватизації, запропонував активізувати двосторонню співпрацю в рамках проектів з державним підприємством "Антонов".

Серед іншого, Алієв заявив про підтримку з боку Азербайджану суверенітету і територіальної цілісності України й підкреслив, що влада країни ставляться до України як до близького стратегічного партнера.

Нагадаємо, в листопаді російська компанія МТС підписала угоду з азербайджанською Bakcell про продаж телекомунікаційного бізнесу в Україні.

Також РБК-Україна писало, що Алієв заявив про концентрації Збройних сил Вірменії близько лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. Він вважає це підготовкою до війни з боку Вірменії.

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