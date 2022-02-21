Зеленский провел разговор с премьером Словакии: обсудили возможное увеличение реверса газа
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Словакии Эдуардом Хегером. Политики обсудили ситуация в Украине и возможное увеличение объемов реверса газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram главы государства.
Зеленский отметил, что Словакия одна из немногих стран, которая оставила своих послов в Украине, несмотря на ситуацию с безопасностью.
Президент поблагодарил Хегера за международную поддержку Украины, а также за предоставление двух систем разминирования и медицинского оборудования.
"Обменялись оценками ситуации безопасности в регионе и тех вызовов, которые стоят перед Украиной и Европой. Обсудили возможное увеличение реверса газа", - добавил Владимир Зеленский.
Напомним, что вчера президент Франции Эммануэль Макрон и глава РФ Владимир Путин провели два телефонных разговора.
Также РБК-Украина сообщало, что сегодня канцлер Германии Олаф Шольц проведет телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.