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Шольц сегодня позвонит Путину

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Берлин, Понедельник 21 февраля 2022 13:36
Шольц сегодня позвонит Путину Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня во второй половине дня планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он связан с наращиванием угрозы российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Хэбештрайта во время брифинга, которого цитирует Reuters.

"Я также объявляю, что федеральный канцлер позже во второй половине проведет телефонный разговор с российским президентом", - заявил он Хебештрайт.

По его словам, запланированные переговоры между Шольцем и Путиным тесно связаны с международными усилиями по разрядке конфликта из-за размещения российских войск на границе с Украиной.

Также Хебештрайт заявил, что "обострение конфликта между Россией и Украиной привело к чрезвычайно опасной ситуации".

Кроме этого, представитель правительства Германии предупредил, что Берлин "применит угрожающие санкции против России" в случае, если она вторгнется в Украину.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц 15 февраля посетил Россию, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время которой он напомнил Путину о последствиях усиления агрессии против Украины.

При этом Путин заявил, что Россия якобы "не хочет войны в Европе" и поэтому "Москва выдвинула свои предложения по безопасности".

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