Зеленський провів розмову з прем'єром Словаччини: обговорили можливе збільшення реверсу газу
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою уряду Словаччини Едуардом Хегером. Політики обговорили ситуація в Україні та можливе збільшення обсягів реверсу газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram глави держави.
Зеленський зазначив, що Словаччина одна з небагатьох країн, яка залишила своїх послів в Україні, незважаючи на ситуацію з безпекою.
Президент подякував Хегеру за міжнародну підтримку України, а також за надання двох систем розмінування та медичного обладнання.
"Обмінялися оцінками безпекової ситуації в регіоні та тих викликів, які стоять перед Україною та Європою. Обговорили можливе збільшення реверсу газу", - додав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що вчора президент Франції Еммануель Макрон і глава РФ Володимир Путін провели дві телефонні розмови.
Також РБК-Україна повідомляло, що сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц проведе телефонні переговори з російським президентом Володимиром Путіним.