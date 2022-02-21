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Зеленський провів розмову з прем'єром Словаччини: обговорили можливе збільшення реверсу газу

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Україна, Понеділок 21 лютого 2022 15:50
Зеленський провів розмову з прем'єром Словаччини: обговорили можливе збільшення реверсу газу Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою уряду Словаччини Едуардом Хегером. Політики обговорили ситуація в Україні та можливе збільшення обсягів реверсу газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram глави держави.

Зеленський зазначив, що Словаччина одна з небагатьох країн, яка залишила своїх послів в Україні, незважаючи на ситуацію з безпекою.

Президент подякував Хегеру за міжнародну підтримку України, а також за надання двох систем розмінування та медичного обладнання.

"Обмінялися оцінками безпекової ситуації в регіоні та тих викликів, які стоять перед Україною та Європою. Обговорили можливе збільшення реверсу газу", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що вчора президент Франції Еммануель Макрон і глава РФ Володимир Путін провели дві телефонні розмови.

Також РБК-Україна повідомляло, що сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц проведе телефонні переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

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Володимир Зеленський
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