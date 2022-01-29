Зеленский провел пресс-конференцию, а Рада ушла на карантин: новости за 28 января

Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, Верхованя рада ушла на карантин, известного украинского боксера Владимира Вирчиса нашли мертвым. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 28 января - в материале РБК-Украина.

Очередной максимум. В Украине выявили свыше 37 000 новых случаев COVID

За минувшие сутки, 28 января 2022 года, выявлено свыше 37 000 новых случаев коронавируса в Украине. Это является очередным максимумом суточной заболеваемости за все время эпидемии COVID в стране.

Также за минувшие сутки: госпитализировано - 3 340 человек; летальных исходов - 149; выздоровели - 7 163 человека.

Если Путин нападет. Зеленский о войне, Байдене и НАТО: основные заявления с пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел встречу с представителями зарубежных СМИ. Более часа президент отвечал на вопросы о вероятности войны с Россией и путях урегулирования конфликта.

Подробнее о заявлениях Зеленского - в материале РБК-Украина.

В Украину прибыла четвертая партия помощи от США

В пятницу, 28 января, в Украину прибыла новая партия помощи от Соединенных Штатов. В этот раз для Вооруженных сил Украины передали 81 тонну боеприпасов.

"На этот раз четвертая "птица" доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе мы ждем очередные самолеты из США с военно-технической помощью для укрепления обороноспособности Украины", - сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

На карантин. Стефанчук закрыл шестую сессию Рады: как будут работать нардепы

В пятницу, 28 января завершилась шестая сессия Верховной рады девятого созыва. Нардепы уходят на карантин из-за вспышки коронавируса до 15 февраля.

Впрочем, на следующей неделе, 31 января состоится заседание согласительного совета, после чего 1 февраля откроется очередная сессия и состоится пленарное заседание. Однако, уже на следующий день нардепы продолжат работу в комитетах, фракциях и группах (со 2 по 4 февраля).

Лукашенко обещает вернуть Украину в "лоно славянства"

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко заявил о намерении вернуть Украину в "лоно славянства". По его словам, Запад якобы формирует в Украине враждебное отношение к братским народам.

"Все большую тревогу вызывает нарастание напряженности на южном направлении. Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии. Формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам", - заявил Лукашенко.

Известного украинского боксера Вирчиса нашли повешенным

Украинского боксера Владимира Вирчиса нашли повешенным в Днепровском районе Киева. По данному факту открыто уголовное дело.

Боксерская карьера Вирчиса была на пике в начале 2000-х годов. В 2009 году он провел свой последний бой с латвийцем Эдгаром Кальнарасом и одержал победу. А после – ушел из большого спорта. Кто такой Владимир Вирчис и что известно о его спортивных достижениях – читайте в материале Styler.

Украина прошла в плей-офф ЧЕ по футзалу несмотря на поражение от Португалии

Сборная Украины по футзалу в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы уступила действующим чемпионам мира сборной Португалии - 0:1. Несмотря на поражение украинцы смогли пробиться в плей-офф, заняв второе место в группе A, благодаря минимальной победе Сербии над Нидерландами в параллельном матче.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Штормовое предупреждение со снегопадами. Какой будет погода на выходные

На выходные атмосферные фронты северо-западного циклона будут перемещаться по Украине. Ожидаются снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица и сильный ветер западных направлений.

Подробнее о погоде – в материале РБК-Украина.