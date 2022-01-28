Украина прошла в плей-офф ЧЕ по футзалу несмотря на поражение от Португалии

Сборная Украины по футзалу в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы уступила действующим чемпионам мира сборной Португалии - 0:1. Несмотря на поражение украинцы смогли пробиться в плей-офф, заняв второе место в группе A, благодаря минимальной победе Сербии над Нидерландами в параллельном матче.

Чтобы не обращать внимание на параллельный матч между Сербией и Нидерландами украинцам необходима была лишь победа. При таких раскладах "желто-синие" точно гарантировали бы себе второе место. И с первых минут украинцы сразу обозначили свое желание одержать победу. Правда португальцы действовали весьма надежно в обороне, иногда выбрасываясь в опасные контратаки. В итоге первая половина завершилась безрезультативно.

Начало второго тайма было за Португалией, которой удалось создать несколько опасных моментов у ворот нашего кипера Кирила Ципуна. А в середине тайма украинцы и вовсе пошли ва-банк - на поле вышел пятый полевой игрок. Это результат не дало. К тому же в концовке матча "желто-синие" пропустили. За чуть более чем 4 минуты до конца Зики ударом от стойки "распечатал" счет - 1:0.

Матч так и завершился, но даже такого поражения украинцам хватило для выхода в плей-офф. Все благодаря тому, что Сербия смогла совершить камбэк против Нидерландов, проигрывая по ходу 0:2, но одержав победу 3:2. В итоге украинцы, сербы и нидерландцы набрали по 3 очка, но "желто-синие" имеют лучшую разницу голов в очных встречах между этими тремя командами. Все благодаря разгромной победе Украины над Сербией 6:1.

В итоге первую строчку нашей группы заняла Португалия, второе место у Украины, третья Сербия, Нидерланды - на последнем четвертом месте.

В четвертьфинале Украина сыграет против Казахстана. Матч состоится в понедельник, 31 января.

УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ 0:1

Зики, 36`13