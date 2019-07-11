Зеленский провел первый телефонный разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - сообщил Песков.

Кроме того, в ходе телефонного разговора была достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов.

"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - сообщил Песков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил лидеру Российской Федерации Владимиру Путину новый формат переговоров по ситуации на Донбассе при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Британии Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не готова ответить на приглашение Зеленского к переговорам в таком формате. По его словам, в РФ будут рассматривать это предложение.