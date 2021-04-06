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Зеленский провел перестановки в дипкорпусе. Ряд послов потеряли должности

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский уволил пять украинских послов. Соответствующие указы глава государства подписал во вторник, 6 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский своими указами уволил посла Украины в Нидерландах Всеволода Ченцова, посла в Бельгии, Люксембурге и представителя Украины при Европейском союзе - Миколу Точицкого.

Также президент освободил от должности посла в Ираке Виктора Недопаса, посла в Таиланде, Лаосе и Мьянме - Андрея Бешту, посла в Саудовской Аравии, Султанате Оман и Йеменской Республике - Вадима Вахрушева.

Также Зеленский подписал указ об увольнении посла Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейне Юрия Полурезу.

Напомним, 25 февраля президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову послом в Соединенных Штатах. Маркарова в 2018-2020 годах была министром финансов в правительствах Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.

Ранее сообщалось, что Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину для граждан Британии и Северной Ирландии до 30 января 2022 года.

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