Зеленский провел перестановки в дипкорпусе. Ряд послов потеряли должности

Президент Украины Владимир Зеленский уволил пять украинских послов. Соответствующие указы глава государства подписал во вторник, 6 апреля.
Зеленский своими указами уволил посла Украины в Нидерландах Всеволода Ченцова, посла в Бельгии, Люксембурге и представителя Украины при Европейском союзе - Миколу Точицкого.
Также президент освободил от должности посла в Ираке Виктора Недопаса, посла в Таиланде, Лаосе и Мьянме - Андрея Бешту, посла в Саудовской Аравии, Султанате Оман и Йеменской Республике - Вадима Вахрушева.
Также Зеленский подписал указ об увольнении посла Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейне Юрия Полурезу.
Напомним, 25 февраля президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову послом в Соединенных Штатах. Маркарова в 2018-2020 годах была министром финансов в правительствах Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.
Ранее сообщалось, что Зеленский продлил безвизовый режим въезда в Украину для граждан Британии и Северной Ирландии до 30 января 2022 года.