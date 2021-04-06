Зеленський провів перестановки в дипкорпусі. Ряд послів втратили посади

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента .

Зеленський своїми указами звільнив посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова, посла в Бельгії, Люксембурзі та представника України при Європейському союзі - Миколу Точицького.

Також президент звільнив з посади посла в Іраку Віктора Недопаса, посла в Таїланді, Лаосі та М'янмі - Андрія Бешту, посла Саудівської Аравії, Султанаті Оман і Єменській Республіці - Вадима Вахрушева.

Також Зеленський підписав указ про звільнення посла Об'єднаних Арабських Еміратів і Бахрейні Юрія Полурезу.