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Зеленський провів перестановки в дипкорпусі. Ряд послів втратили посади

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський звільнив п'ять українських послів. Відповідні укази глава держави підписав у вівторок, 6 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський своїми указами звільнив посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова, посла в Бельгії, Люксембурзі та представника України при Європейському союзі - Миколу Точицького.

Також президент звільнив з посади посла в Іраку Віктора Недопаса, посла в Таїланді, Лаосі та М'янмі - Андрія Бешту, посла Саудівської Аравії, Султанаті Оман і Єменській Республіці - Вадима Вахрушева.

Також Зеленський підписав указ про звільнення посла Об'єднаних Арабських Еміратів і Бахрейні Юрія Полурезу.

Нагадаємо, 25 лютого президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову послом у Сполучених Штатах. Маркарова у 2018-2020 роках була міністром фінансів в урядах Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука.

Раніше повідомлялося, що Зеленський продовжив безвізовий режим в'їзду в Україну для громадян Британії та Північної Ірландії до 30 січня 2022 року.

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