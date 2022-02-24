Зеленский провел переговоры с западными лидерами: строим антипутинскую коалицию

Глава Украины Владимир Зеленский провел переговоры с западными лидерами после вторжения России. Главной темой разговоров политиков стала военная агрессия и создание коалиции против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.
В частности, Владимир Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, польским лидером Анджеем Дудой, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
"Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру", - написал Зеленский.
Напомним, Верховная рада ввела военное положение в Украине.
Всю подробную информацию о вторжении России можно узнать в материале РБК-Украина.