Зеленський провів переговори із західними лідерами: будуємо антипутінську коаліцію

Глава України Володимир Зеленський провів переговори із західними лідерами після вторгнення Росії. Головною темою розмов політиків стала військова агресія і створення коаліції проти РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президент.
Зокрема, Володимир Зеленський поговорив з президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, польським лідером Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном і президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.
"Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти України та світу! Будуємо антипутінську коаліцію. Негайні санкції, оборонна і фінпідтримка України! Закриття повітряного простору! Світ повинен примусити Росію до миру", - написав Зеленський.
Нагадавши, Верховна рада ввела воєнний стан в Україні.
Всю детальну інформацію про вторгнення Росії можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.