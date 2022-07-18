Зеленский провел переговоры с президентом Бразилии: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с бразильским коллегой Жаиром Болсонару. В частности, стороны обсудили возобновление экспорта украинского зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.
"Проинформировал (Болсонару - ред.) о ситуации на фронте. Обсудили важность возобновления экспорта украинского зерна для предотвращения спровоцированного Россией глобального продовольственного кризиса", - рассказал Зеленский по итогам переговоров.
Также он добавил, что призывает всех партнеров присоединятся к санкциям против страны-агрессора.
Напомним, ранее Болсонару заявлял, что он знает, как урегулировать войну России против Украины. Он пообещал рассказать свои идеи Зеленскому во время телефонного разговора, который состоялся сегодня.
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