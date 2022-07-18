Зеленский провел переговоры с президентом Бразилии: что обсудили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

Также он добавил, что призывает всех партнеров присоединятся к санкциям против страны-агрессора.

"Проинформировал (Болсонару - ред.) о ситуации на фронте. Обсудили важность возобновления экспорта украинского зерна для предотвращения спровоцированного Россией глобального продовольственного кризиса", - рассказал Зеленский по итогам переговоров.

Напомним, ранее Болсонару заявлял, что он знает, как урегулировать войну России против Украины. Он пообещал рассказать свои идеи Зеленскому во время телефонного разговора, который состоялся сегодня.

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