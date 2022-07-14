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Президент Бразилии "нашел способ" прекратить войну России против Украины

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Четверг 14 июля 2022 21:24
Президент Бразилии "нашел способ" прекратить войну России против Украины Фото: Жаир Болсонару, президент Бразилии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что знает, как урегулировать войну между Россией и Украиной. Он пообещал поделиться своими мыслями с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я скажу ему (Зеленскому - ред.) свое мнение, что я думаю. Решение этой проблемы (войны РФ против Украины - ред.). Я знаю, как это можно решить. Но я никому не скажу", - заявил Болсонару.

При этом он добавил, что его решение будет как-то связано с тем, каким образом закончилась война между Аргентиной и Великобританией.

Стоит заметить, что между Аргентиной и Британией вспыхнул короткий конфликт. Аргентинцы хотели получить контроль над Фолклендскими островами. Война началась в апреле 1982 года, когда аргентинские войска высадились на острова, контролируемые Британией. Тогда Британия направила туда военно-морскую оперативную группу. Плохо оснащенные аргентинские военные сдались через два месяца.

Напомним, телефонный разговор Зеленского с Болсонару запланирован на понедельник, 18 июля.

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