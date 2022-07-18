Зеленський провів переговори з президентом Бразилії: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з бразильським колегою Жаїром Болсонару. Зокрема, сторони обговорили відновлення експорту українського зерна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.
"Поінформував (Болсонару - ред.) про ситуацію на фронті. Обговорили важливість відновлення експорту українського зерна для запобігання спровокованої Росією глобальної продовольчої кризи", - розповів Зеленський за підсумками переговорів.
Також він додав, що закликає всіх партнерів приєднаються до санкцій проти країни-агресора.
Нагадавши, раніше Болсонару заявляв, що він знає, як врегулювати війну Росії проти України. Він пообіцяв розповісти свої ідеї Зеленському під час телефонної розмови, яка відбулася сьогодні.
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