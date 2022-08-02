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Зеленский провел переговоры с главой ОБСЕ: что обсудили

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава ОБСЕ Збигнев Рау (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау во время его визита в Киев. В частности, стороны обсудили укрепление сотрудничества между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Зеленский в переговорах с Рау поблагодарил Польшу за инициативу о поддержке украинцев, которые находятся на территории этого государства и напомнил об ответном решении Верховной рады.

"Я считаю, что таких вещей между нашими народами должно быть как можно больше. Такое единение свидетельствует об общем будущем наших народов, наших независимых суверенных государств", - подчеркнул президент.

Также Зеленский в ходе переговоров поднял тему военной помощи для Украины. Он поблагодарил поляков за предоставление украинским военным САУ Krab.

В то же время президент Украины призвал Рау приложить усилия для освобождения из вражеского плена украинцев, которые входили в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Напомним, ранее стало известно, что министр иностранных дел Польши и глава ОБСЕ Збигнев Рау прибыл в Украину.

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