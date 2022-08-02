Глава ОБСЕ прибыл в Украину

Министр иностранных дел Польши и глава ОБСЕ Збигнев Рау прибыл в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения Постоянного представительства Польши при ОБСЕ в Twitter .

"Действующий глава ОБСЕ начал свой визит в Украину. Несмотря на российский обструкционизм, Польша полна решимости обеспечить деятельность ОБСЕ и помощь Украине", - говорится в заявлении.

Как сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, Збигнев Рау во время своего визита в Киев, побывал в городе Буча - в храме Святого Апостола Андрея Первозванного и возложил цветы к памятному знаку на месте массового захоронения.

Также посетил модульный городок, переданный обществом Польше для украинцев, которые из-за боевых действий остались без жилья.