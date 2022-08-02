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Глава ОБСЕ прибыл в Украину

Новина українською →
Украина, Вторник 02 августа 2022 13:26
Глава ОБСЕ прибыл в Украину Фото: глава ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Ру прибыл в Украину (twitter.com/PLinOSCE)
Автор: Наталия Гурковская

Министр иностранных дел Польши и глава ОБСЕ Збигнев Рау прибыл в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения Постоянного представительства Польши при ОБСЕ в Twitter.

"Действующий глава ОБСЕ начал свой визит в Украину. Несмотря на российский обструкционизм, Польша полна решимости обеспечить деятельность ОБСЕ и помощь Украине", - говорится в заявлении.

Как сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, Збигнев Рау во время своего визита в Киев, побывал в городе Буча - в храме Святого Апостола Андрея Первозванного и возложил цветы к памятному знаку на месте массового захоронения.

Также посетил модульный городок, переданный обществом Польше для украинцев, которые из-за боевых действий остались без жилья.

Как сообщалось, в городе Буча Киевской области, который сильно пострадал из-за российской оккупации, открыли модульный городок. В нем смогут разместиться 352 человека.

К слову, ранее мы рассказывали, как выглядит модульный городок для вынужденных переселенцев в Бородянке. Добавим, что подобных городков в Киевской области открыли уже несколько.

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