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Зеленський провів перемовини з главою ОБСЄ: що обговорили

Фото: президент України Володимир Зеленський та голова ОБСЄ Збігнєв Рау (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау під час його візиту до Києва. Зокрема, сторони обговорили зміцнення співпраці між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський в переговорах з Рау подякував Польщі за ініціативу про підтримку українців, які перебувають на території цієї держави і нагадав про відповідне рішення Верховної Ради.

"Я вважаю, що таких речей між нашими народами має бути якомога більше. Таке єднання свідчить про спільне майбутнє наших народів, наших незалежних суверенних держав", - наголосив президент.

Також Зеленський в ході переговорів підняв тему військової допомоги для України. Він подякував полякам за надання українським військовим САУ.

Водночас президент України закликав Рау докласти зусиль для звільнення з ворожого полону українців, які входили до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Польщі і глава ОБСЄ Збігнєв Рау прибув в Україну.

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