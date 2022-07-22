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Зеленський провів переговори з Джонсоном. Обговорили підготовку військових

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Київ, П'ятниця 22 липня 2022 19:11
Зеленський провів переговори з Джонсоном. Обговорили підготовку військових Фото: Борис Джонсон і Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президент.

"Підтримую постійний зв'язок з великим другом України Борисом Джонсоном. Поговорили про нарощування обсягів підготовки українських воїнів у Британії та іншу різнобічну військову співпрацю. Отримав впевненість, що підтримка України з боку Великобританії залишається потужною і безумовною", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія підготує до 10 000 українських військових за стандартами НАТО.

Також раніше було опубліковано відео того, як бійці ЗСУ проходять навчання на британських артилерійських полігонах.

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