Зеленский провел очередную Ставку: рассматривали деоккупацию территорий и "Рамштайн"

В первую очередь участники заседания заслушали доклады командующих войск оперативных групп относительно активных действий сил обороны по деоккупации украинских территорий. По результатам были приняты соответствующие решения, в частности по обеспечению безопасности в освобожденных населенных пунктах.

Отмечается, что в Ставке приняли участие министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Национальной гвардии Юрий Лебедь, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, в. и. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к встрече присоединились: начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

Отдельное внимание было уделено итогам 5-й встречи Ukraine Defense Contact Group в формате "Рамштайн", которая завершилась накануне. Учитывая ситуацию на фронте приобретает актуальность обеспечение сотрудничества с партнерами Украины в средней и долгосрочной перспективе.

Участники заседания также рассмотрели ситуацию с материально-техническим обеспечением украинской армии и определили насущные потребности сил обороны Украины.