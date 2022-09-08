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Зеленский провел очередную Ставку: рассматривали освобождение территорий

Новина українською →
Украина, Четверг 08 сентября 2022 20:16
Зеленский провел очередную Ставку: рассматривали освобождение территорий Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 8 сентября, состоялось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего по ситуации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офис президента.

Участники заседания рассмотрели активные действия сил обороны по освобождению территорий Украины, временно оккупированных Российской Федерацией, а также определили дальнейшие оперативные задачи.

Отмечается, что в Ставке приняли участие министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Национальной гвардии Юрий Лебедь, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к встрече присоединились: начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

Кроме того, было проанализировано состояние материально-технического обеспечения подразделений и определены актуальные потребности войска.

Напомним, что сегодня ВСУ на Харьковском направлении освободили более 20 населенных пунктов.

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