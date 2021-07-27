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Зеленский провел кадровые изменения в СНБО: кто получил кресло

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Киев, Вторник 27 июля 2021 19:31
Зеленский провел кадровые изменения в СНБО: кто получил кресло Фото: Зеленский изменил состав СНБО (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский вывел уволенного с поста главы Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Валерия Кондратюка. Одновременно глава государства ввел в него нового руководителя СВРУ Александра Литвиненко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Литвиненко Александра Валерьевича - главу Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе президента.

Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО бывшего главу СВРУ Валерия Кондратюка.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 23 июля Зеленский уволил главу СВРУ Валерия Кондратюка. Вместо него на этот пост он назначил Александра Литвиненко - генерал-майора запаса и директора Национального института стратегических исследований.

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Владимир Зеленский СНБО
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