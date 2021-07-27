Зеленский провел кадровые изменения в СНБО: кто получил кресло
Президент Украины Владимир Зеленский вывел уволенного с поста главы Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Валерия Кондратюка. Одновременно глава государства ввел в него нового руководителя СВРУ Александра Литвиненко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Литвиненко Александра Валерьевича - главу Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе президента.
Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО бывшего главу СВРУ Валерия Кондратюка.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, 23 июля Зеленский уволил главу СВРУ Валерия Кондратюка. Вместо него на этот пост он назначил Александра Литвиненко - генерал-майора запаса и директора Национального института стратегических исследований.