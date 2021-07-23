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Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

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Киев, Пятница 23 июля 2021 13:24
Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка. На его место он назначил Александра Литвиненко - генерал-майора запаса и директора Национального института стратегических исследований.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указы президента.

Зеленский уволил Кондратюка с должности главы СВР, причины в указе не указаны.

"Уволить Кондратюка Валерия Витальевича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.

На его место президент назначил Литвиненко, которого перед тем уволил с должности директора Национального института стратегических исследований.

Президент Украины назначил Валерия Кондратюка главой СВР 20 июня 2020 года, уволив с этой должности Евдокимова.

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