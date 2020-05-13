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Зеленський провів кадрові зміни в СБУ

Новини » Політика     13.05.2020 - 19:25
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент змінив начальників СБУ в Києві, Київській, Житомирській та Одеській областях

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Укази були оприлюднені в середу, 13 травня.

Так, Зеленський звільнив начальника головного управління СБУ в Житомирській області Олега Головаша, а на його місце призначив Сергія Лисака.

Також президент звільнив главу СБУ в Києві та Київській області Сергія Болдиря, а на його місце призначив Олега Головаша.

Крім того, кадрові перестановки відбулися і в Одеській області. Так, було звільнено з посади глави СБУ Віталій Харченко, а на його місце був призначений Віктор Доровский.

Нагадаємо, раніше кадрові перестановки в Службі безпеки були здійснені в кінці березня. Так, Зеленський змінив начальника головного управління в Харківській області. Також президент призначив заступника глави СБУ.

Крім того, Зеленський звільнив з посад двох заступників голови Служби безпеки України. Так, були звільнені Олександр Карпенко з посади заступника і Дмитро Нескромне з посади першого заступника глави СБУ.

Теги Новини України Служба безпеки УкраїниВолодимир Зеленський
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