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Зеленський провів кадрові зміни в АМКУ

Середа 29 липня 2020 14:26
Зеленський провів кадрові зміни в АМКУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Володимир Зеленський звільнив з посади заступника голови АМКУ

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Антимонопольному комітеті України. Так, глава держави звільнив заступника голови АМКУ і ще одного перепризначив.

Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента.

Зеленський підписав указ про звільнення Ніни Сидоренка з посади заступника голови АМКУ - державного уповноваженого.

Водночас, Зеленський звільнив Наталію Буроменську з посади заступника голови АМКУ і перепризначив на цю ж посаду зі статусом державний уповноважений.

Нагадаємо, 16 липня Верховна рада призначила Ольгу Пищанску головою АМКУ.

Раніше ВР звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету.

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