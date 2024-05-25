Зеленський: я просив Байдена та ЄС ввести санкції проти РФ до вторгнення, вони відмовили

"Я просив президента Байдена (президента США, - ред.) та Європейський союз запровадити санкції проти Кремля, Путіна, його оточення, енергетики [Росії] до моменту вторгнення, щоб він знав, що буде боляче. Щоб їх люди знали, що буде боляче економічно", - сказав глава держави.

За його слова Зеленського, прохання України не почали, а США та ЄС відмовилися запроваджувати санкції.

"Усі сказали, що ні: спочатку крок [мають зробити] росіяни, а потім ми зробимо відповідні кроки. І що зрештою? У результаті великі людські втрати, непоправні. І мені здається, що це катастрофа. Мені здається, ми сидимо з вами в руїні. Вбиті люди, долі, знущання", - заявив президент.