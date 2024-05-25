Зеленский: я просил Байдена и ЕС ввести санкции против РФ до вторжения, они отказали

"Я просил президента Байдена (президента США, – ред.) и Европейский союз ввести санкции против Кремля, Путина, его окружения, энергетики [России] до момента вторжения, чтобы он знал, что будет больно. Чтобы их люди знали, что будет больно экономически", - сказал глава государства.

По его словам Зеленского, просьбу Украины не начали, а США и ЕС отказались вводить санкции.

"Все сказали, что нет: сначала шаг [должны сделать] русские, а потом мы сделаем соответствующие шаги. И что в итоге? В итоге большие человеческие потери, невосполнимые. И мне кажется, что вот это катастрофа. Мне кажется, мы сидим с вами в разрухе. Убитые люди, судьбы, издевательства", - заявил президент.