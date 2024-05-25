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Зеленский: я просил Байдена и ЕС ввести санкции против РФ до вторжения, они отказали

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что просил США и ЕС ввести санкции против Кремля и российского диктатора Владимира Путина в полномасштабное вторжение. Но они отказали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в интервью центральноазиатским СМИ.

"Я просил президента Байдена (президента США, – ред.) и Европейский союз ввести санкции против Кремля, Путина, его окружения, энергетики [России] до момента вторжения, чтобы он знал, что будет больно. Чтобы их люди знали, что будет больно экономически", - сказал глава государства.

По его словам Зеленского, просьбу Украины не начали, а США и ЕС отказались вводить санкции.

"Все сказали, что нет: сначала шаг [должны сделать] русские, а потом мы сделаем соответствующие шаги. И что в итоге? В итоге большие человеческие потери, невосполнимые. И мне кажется, что вот это катастрофа. Мне кажется, мы сидим с вами в разрухе. Убитые люди, судьбы, издевательства", - заявил президент.

 

Санкции против России

Напомним, что Европейский союз ввел уже 13 пакетов санкций против России. В настоящее время Брюссель работает над 14 пакетом. По данным СМИ, в санкционный список войдут еще 21 российская компания и 19 россиян.

Издание Financial Times сообщает, что Евросоюз также ужесточит санкции против Беларуси. Брюссель хочет закрыть "лазейки" для России, чтобы ограничить ввоз элитных авто и предметов роскоши.

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