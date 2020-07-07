Зеленский просит ускорить открытие нового корпуса "Охматдета"

Президент Владимир Зеленский просит ускорить открытие нового корпуса детской специализированной больницы "Охматдет". Открытие перенесли с 1 июня на конец июля в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На традиционном селекторном совещании с представителями правительства глава государства подчеркнул, что сейчас в стране достаточно стабилизировали ситуацию и экономически, и в сфере здравоохранения.

"Было сложно завершить все с развитием коронавирусной пандемии. Но мы сейчас достаточно стабилизировали ситуацию и экономически, и в сфере здравоохранения. Поэтому надо ускорить открытие для лечения украинских детей в лучшей нашей детской больнице "Охматдет", - сказал президент.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что новый корпус больницы откроют в конце июля. Отмечалось, что там уже закончили основные строительные работы.

Как писало РБК-Украина, 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы, осталось укомплектовать и подсоединить медицинское оборудование.

Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило трем лицам о подозрении в хищении 30 млн гривен при строительстве нового корпуса "Охматдета".