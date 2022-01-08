UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский просит Сенат США поддержать санкции против "Северного потока-2"

Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский просит Сенат США поддержать санкции против газопровода "Северный поток-2", чтобы не допустить его запуск. Ранее в Государственном департаменте выступили против такого сценария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

"Спасибо сенаторам Чаку Шумеру и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского "Северного потока-2". Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы", - отметил Зеленский.

Напомним, на этой неделе представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что санкции против газопровода могут подорвать "объединенный фронт" по противодействию России, а также доверие европейских партнеров США.

А издание Politico писало, что представители Демократической партии не поддержат санкции, поскольку не хотят подрывать позиции президента США Джо Байдена, пока он ведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу наращивания военной мощи на границе с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2Санкции