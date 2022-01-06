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Подорвут отношения с Европой. Госдеп против новых санкций по "Северному потоку-2"

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Вашингтон, Четверг 06 января 2022 22:45
Подорвут отношения с Европой. Госдеп против новых санкций по "Северному потоку-2" Фото: Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США flickr.com/statephotos)
Автор: Дмитрий Левицкий

Госдепартамент США обеспокоен предстоящим голосованием в Сенате по предложению республиканца Теда Круза о введении новых санкций против "Северного потока-2". Госдеп опасается, что санкции подорвут "объединенный фронт" по противодействию России.

Об этом сказал на телефонном брифинге для прессы представитель Госдепа Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Наше беспокойство заключается в том, что в случае принятия этого закона, он лишь подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент, когда нам нужно выступить единым фронтом в ответ на российскую угрозу Украине", - пояснил Прайс журналистам.

Напомним, Сенат США 14 января рассмотрит законопроект о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2", который предложил сенатор Тед Круз.

Однако, по мнению издания Politico, американский Сенат не поддержит новые санкции против российского газопровода.

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