Подорвут отношения с Европой. Госдеп против новых санкций по "Северному потоку-2"

Госдепартамент США обеспокоен предстоящим голосованием в Сенате по предложению республиканца Теда Круза о введении новых санкций против "Северного потока-2". Госдеп опасается, что санкции подорвут "объединенный фронт" по противодействию России.

Об этом сказал на телефонном брифинге для прессы представитель Госдепа Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

" Наше беспокойство заключается в том, что в случае принятия этого закона, он лишь подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент, когда нам нужно выступить единым фронтом в ответ на российскую угрозу Украине", - пояснил Прайс журналистам.